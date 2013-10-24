Gana'da günlük hayat

Yüzlerinde tebessüm eksik olmayan Gana halkı, Afrikalılar arasında
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Ganalılar 17. yüzyıldan itibaren gerek köle ticaretinin yoğunluğu gerekse ülkedeki zengin altın ve elmas madenlerinin sömürgeci ülkelerin dikkatini çekmesi nedeniyle sürekli acı çekmiştir. Nüfusunun 25 milyon civarında olduğu tahmin edilen ülkenin, resmi dili İngilizce olmasına karşın halkın konuştuğu kırkın üzerinde dil bulunmaktadır.
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Gana Cumhuriyeti, Afrika'nın batısında Atlas Okyanusu'na sahili olan bir ülkedir. Kargaşanın eksik olmadığı diğer Afrika ülkelerinin aksine sükunet ve güven ortamına sahip ülke, iyi ekonomisiyle de diğer Afrika ülkelerine örnek olarak gösterilmektedir.