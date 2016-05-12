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Sayılarla Game of Thrones'un bilinmeyenleri

12 Mayıs 2016 18:29

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6. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan Game of Thrones’un bilinmeyen ilginç detayları…

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Tyrion Lannister

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En az dizi kadar ilgi çeken giriş jeneriğinin 108 saniye sürüyor...

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İlk 4 sezonda Hodor tam olarak 38 defa “Hodor” dedi.

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Dizinin en nefret edilen karakterlerinden biri olan Joffrey 5 defa tokat yedi.

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Dizide en çok ekrana gelen 3 karakterler ise;

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Jon Snow

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Daenerys

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Dizinin bir bölümünün ortalama maliyeti 10 milyon dolar.

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Her sezonunda 10 bölüm bulunan dizinin bir sezonunun ortalama maliyeti ise 100 milyon dolar.

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