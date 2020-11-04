Game of Thrones’un acımasız karakteri Ramsay Bolton, kariyerinin en kötü gününü anlattı
04 Kasım 2020 00:35
16
Game of Thrones’un acımasız karakteri Ramsay Bolton, kariyerinin en kötü gününü anlattı
26
Iwan Rheon, Game of Thrones dizisinde canlandırdığı acımasız Ramsay Bolton karakterinin Sansa Stark’a tecavüz sahnesi çekimini kariyerinin en kötü günü olduğunu söyledi.
36
Game of Thrones yıldızı Iwan Rheon, dizi tecrübesini anlatırken kariyerinin en kötü gününü aktardı. 35 yaşındaki Galli oyuncu, dizide canlandırdığı Ramsay Bolton karakterinin Sansa Stark’a tecavüz sahnesi çekimini kariyerinin en kötü günü olarak tarif etti.
46
Metro gazetesine konuşan Rheon, tecavüz sahnesi çekimiyle ilgili, “Korkunçtu. Hiç kimse orada olmak istemezdi. Hiç kimse bunu yapmak istemez ama bir hikaye anlatıyorsanız o zaman doğru bir şekilde anlatmak zorundasınız” ifadesini kullandı.
56
Ünlü oyuncu, “Sansasyonelleştirmediler. İzlemesi çok çok zordu. Ne yazık ki çok korkunç bir olay. Kariyerimin en zor günüydü” diye konuştu.
66
“Birinin parmağını kestiğinizde gerçekten görmezsiniz ve yakın çekim yaptığınızda bu bir plastik parçasıdır” diyen Rheon, “Oynuyoruz, hiçbiri gerçek değil. Ama gerçekten böyle bir şey yaşadığınızda bunun gibi bir şeyle baş etmek çok zordur. Korkunç bir gündü. Bu, endişelenmemiz gereken bir şey, çünkü bu dünyada olmaması gereken bir durum ama maalesef yaşanıyor” ifadesini kullandı.