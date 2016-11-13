Game of Thrones oyuncularının bilinmeyen fotoğrafları
13 Kasım 2016 23:18
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Game of Thrones oyuncularını, daha önce rol aldıkları filmlerdeki halleriyle tanımak kolay değil.
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Theon Greyjoy rolüyle tanınan Allen, televizyonda ilk kez 1998 yılında 'Elizabeth' adlı yapımla göründü.
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Game of Thrones'ta otoriter Tywin Lannister karakterini canlandıran Dance, 2002 yapımı 'Ali G Baş Belası' adlı filmde leoparlu bluzu ve kırmızı mini eteğiyle bambaşka bir karakterde.
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Game of Thrones'un Lord Varys'ini 2009 yapımı romantik komedi filmi 'Kim Kiminle Nerede'de tanımak mümkün değil.
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Game of Thrones'ta Sandor Clegane karakterine hayat veren oyuncu, 'Sıkı Aynasızlar' adlı İngiliz yapımı komedi-macera filminde rol aldı.
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High Sparrow rolündeki Pryce, 'Karayip Korsanları'ndaki peruklu haliyle çok farklıydı.
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Sör Jorah Mormont'u canlandıran Glen, 2011 yılında 'Downton Abbey' dizisinde Sör Richard Carlisle'yi canlandırıyordu.
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Game of Thrones'ta Petyr Baelish karakterine hayat veren Gillen, 2004 yılında 'The Wire' adlı dizide tutkulu politikacı Tommy Carcetti'yi canlandırıyordu.
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