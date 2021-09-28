T24 LogoT24 Logo

Game of Thrones evreninde geçen House of the Dragon dizisine 7 oyuncu daha katıldı

28 Eylül 2021 12:22

110

Game of Thrones'un geçmiş yıllarını anlatacak olan House of The Dragon isimli dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. Yeni katılan oyuncular ve rolleri şöyle:

210

Ryan Corr - Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong

310

Jefferson Hall - Lord Jason Lannister

410

David Horovitch - Grand Maester Mellos

510

Graham McTavish - Ser Harrold Westerling

610

Matthew Needham - Larys Strong

710

Bill Paterson - Lord Lyman Beesbury

810

Gavin Spokes - Lord Lyonel Strong

910

House of the Dragon, Targaryen hanedanlığını konu alacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

1010

Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Dizinin daha önce belli olan oyuncu kadrosunda ise Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) ve Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) bulunuyordu.

game of thorenesyeni dizihboHouse of The DragonTargaryen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24