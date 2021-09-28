Game of Thrones evreninde geçen House of the Dragon dizisine 7 oyuncu daha katıldı
28 Eylül 2021 12:22
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Game of Thrones'un geçmiş yıllarını anlatacak olan House of The Dragon isimli dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. Yeni katılan oyuncular ve rolleri şöyle:
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Ryan Corr - Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong
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Jefferson Hall - Lord Jason Lannister
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David Horovitch - Grand Maester Mellos
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Graham McTavish - Ser Harrold Westerling
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Matthew Needham - Larys Strong
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Bill Paterson - Lord Lyman Beesbury
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Gavin Spokes - Lord Lyonel Strong
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House of the Dragon, Targaryen hanedanlığını konu alacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.
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Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Dizinin daha önce belli olan oyuncu kadrosunda ise Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) ve Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) bulunuyordu.