İngiltere’deki Brexit oylaması Game of Thrones’u nasıl etkileyecek?
23 Haziran 2016 17:46
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Ekrana geldiği 2011 yılından beri milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan Game of Thrones, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından olumsuz etkilenebilir.
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Winterfell, Kuzey ve Kara Kale'de geçen sahneleri Birleşik Krallık'ta çekilen dizi, ülkenin AB'de yer alması nedeniyle European Regional Development Fund'dan destek fonu alıyor.
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İngilizlerin AB'den ayrılma yönünde oy kullanması durumunda ciddi bir gelir kaybı yaşayacak olan yapımcı şirket HBO'nun çekimleri başka bir ülkeye taşıyabileceği de iddia ediliyor.
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Zira dizinin önemli sahnelerinin çekildiği Kuzey İrlanda (Birleşik Krallık - İngiltere'ye bağlı) referandumdan ayrılık kararı çıkması neticesinde destek sağlanan lokasyonlardan biri olma vasfını kaybedecek.
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Game of Thrones'un çekimlerinin neredeyse tamamı AB üyesi ülkelerde yapılıyor. İşte Game of Thrones'a ev sahipliği yapan yerler...
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King's Landing: Dubrovnik, Hırvatistan
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Dorne Sarayı: Real Alcázar Palace, Sevilya, İspanya
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Volantis Köprüsü: Cordoba, İspanya
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Winterfell: Doune Kalesi, İskoçya
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Kuzey Westeros: Thingvellir, İzlanda
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Pentos: Ouarzazate, Fas
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Meereen: Kliss Ormanı, Hırvatistan
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Braavos: Sibenik, Hırvatistan
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Astapor: Essaouira, Fas
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Kuzey Ormanları: Tollymore Ormanı, İrlanda
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16 / 23 King's Landing şehir kapısı: Malta
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The Stormlands: Larrybane, İrlanda
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Wildling Kampı: Dimmuborgir, İzlanda
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Duvarın kuzeyi: Vatnajokull, İzlanda
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Daenery Targarian'ın düğünün gerçekleştiği yer: Azure, Malta