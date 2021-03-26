Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
26 Mart 2021 11:12
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Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi milli maç arasını Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirdi.
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Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.
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Sarı-kırmızlı futbolcular aileleriyle birlikte vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret etti.
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Aslan, yılan ve zürafalarla yakınlaşan yıldız futbolcular hayvan dostları elleriyle besledi.
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Halka açık hizmet vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çiftliği birçok ünlü isim ziyaret ediyor.
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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