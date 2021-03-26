T24 LogoT24 Logo

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

26 Mart 2021 11:12

118

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi milli maç arasını Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirdi.

218

Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

318

Sarı-kırmızlı futbolcular aileleriyle birlikte vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret etti.

418

Aslan, yılan ve zürafalarla yakınlaşan yıldız futbolcular hayvan dostları elleriyle besledi.

518

Halka açık hizmet vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çiftliği birçok ünlü isim ziyaret ediyor.

618

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

718

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

818

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

918

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

1018

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

1118

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

1218

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

1318

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

1418

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

1518

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

1618

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

1718

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

1818

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

galatasaraylıyıldızlarçiftlikbirleşik arap emirliklerimarcaosaracchifalcao
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24