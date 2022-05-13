Galatasaraylı Marcao, bonservisini kendi açıkladı!
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao açıklamalarda bulundu.
13 Mayıs 2022 13:20
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Galatasaray'ın 2019'da Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcao, Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu.
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"KEREM'E BİR ŞEY OLURSA..." | "Sadece Kerem değil herkesle çok iyiyim. Kerem'e de başka bir takım arkadaşıma da bir şey olursa ilk ben koşacağım. Hepimiz kulübün bir parçasıyız. Olaydan sonra o bana, ben ona saygı duyuyorum. Biz arkadaşız… Fenerbahçe derbisinde sadece futbol yeterli olmuyor. Kavga etmen, savaşman lazım. Derbi daha çok bir savaşa benziyor. Kadıköy'e çıktığım zaman korku diye bir şey olmuyor. Galatasaray'ı temsil etmenin gururunu duyuyorum."
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Kendi değerini belirledi | "Değerimi ben söyleyeceksem, çok para ederim (gülüyor). Bu işin şakası. Ama kulüp için buradan giderken finansal olarak yararlı olursam çok mutlu olurum. Ama ne kadar ettiğimi ve edeceğimi söyleyemem; belki 20 milyon Euro…"
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KADIKÖY ZAFERİNİ DÖVME YAPTIRDI | Galatasaray'ın Kadıköyde 21 senelik galibiyet hasretini sonlandırdığı kadroda Marcao da vardı. Brezilyalı stoper yıllar süren galibiyet hasretini koluna dövme yaptırdı ve "Sakindik, baskı yoktu. sahaya çıktığımızda arkadaşlarımın gözündeki sakinliği görünce kazanacağımızı anladım. 1-1'den sonra bile bir şey olmamış gibi devam ettik. Sonrasını biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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GALATASARAY'A TRANSFERİ | "Menajerimle konuşulmuş. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu duymuştum. Ligde almaya çalışıyorduk ve zaman azdı. Galatasaray'a transferim imkânsız diye düşündüm, sonra işler hızlandı. Böyle bir kulübün bir parçası olma ihtimali beni çok mutlu etmişti."
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"Fatih Terim'in burada olmamda çok büyük payı var. Oynamaya başladığımda beni isteyen tek kişi de oydu. Bana güvendi. Benim üzerimden iddiaya girebilecek kadar çok güveniyordu. Benim için baba gibiydi.. Terim, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada tanınan büyük bir antrenör. O, takımdan gittikten sonra değişen şeyler konusunda ise konuşmak istemiyorum."