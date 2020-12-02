Galatasaray yeni transferlerini planlıyor: Kulübün gözü dünya yıldızı futbolcuda
Yaz transfer döneminde istediği transferleri kadrosuna katamayan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Ocak ayı transferleri için çalışmaya başladı.
02 Aralık 2020 18:00
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Süper Lig'de Alanyaspor'un ardından 2. sırada yer alan Galatasaray'da mevkiler gözden geçirildi, transfer planlaması yapıldı.
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Galatasaray, golcü takviyesi konusunda kritik bir yol ayrımında. Yaşadığı sakatlıklar ve aldığı yıllık ücret nedeniyle taraftarın büyük tepkisini toplayan dünya yıldızı golcü Falcao ile yollar ayrılacak.
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Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı yıldız golcü için transfer görüşmelerine resmen başladı. David Beckham'ın yönettiği ABD kulübü Inter Miami'nin Falcao'ya olan ilgisi sürüyor. Kulübe yakın kaynaklar, bu transferin Ocak ayında gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtiyor.
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Rizespor maçında attığı 3 golle yıldızlaşan Diagne'nin performansında iniş çıkışlar olduğu için sarı kırmızılı yönetim Falcao'dan boşalan bölgeyi bir dünya yıldızı ile doldurmayı planlıyor.
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Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan Kolombiyalı yıldızın yerine, onun yarı fiyatına Mandzukic'le sözleşme imzalanabileceği öğrenildi. İki futbolcunun yaşı da 34.
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Falcao'nun ayrılmasıyla ilk hedef Mandzukic olan Galatasaray'da transferin 2. hedefi ise yine Henry Onyekuru oldu.
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Genç yıldızı daha önce iki kez kiralayan Sarı-Kırmızılılar, üçüncü kiralama operasyonu için oyuncunun menajeri D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı. Kulübü Monaco'da kadro dışı kalan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Ocak ayında Fransa'dan ayrılması neredeyse kesinleşmiş durumda.
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Kısa süre önce Rusya'dan gelen teklifi reddeden Onyekuru'nun en iyi dönemlerini geçirdiği Galatasaray'ın formasını bir kez daha giymek istediği konuşuluyor. Sezon başındaki anlaşmazlıktan farklı olarak, Monaco'nun da artık bu görüşmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
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Sarı-Kırmızılılar, kontratı 1.5 sezonluk yapmak istiyor. D'Avila süreyle ilgili olarak Fransız devini ikna etmeye çalışacak. Sürecin gayet olumlu ilerlediği, Galatasaray Yönetimi'nin Ocak ayındaki transfere kesin gözüyle baktığı ve teknik patron Fatih Terim'e de müjdeyi ilettiği, gelen haberler arasında.
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2 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralık olarak imza atan ve istenilen performansı gösteremeyen Garry Rodrigues El-İttihad'a geri dönmüştü. Hatta transferin son gününde eski kulübü Galatasaray Yeşil Burunlu yıldız için harekete geçmiş, ancak imzalar atılmamıştı.
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Bu gelişmelerin ardından Onyekuru için harekete geçen Galatasaray, olumsuz bir sonuç alması halinde Garry Rodrigues için temaslara başlayacak. 27 yaşındaki futbolcunun Ocak ayın performansıyla zirve yaptığı sarı kırmızılı ekibe transfer olmak istediği edinilen bilgiler arasında.
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İngiliz kulüpleri, Luyindama için Galatasaray'ı yoklamaya devam ederken teknik heyetten de satılmasına izin çıktığı bildirildi. Çaykur Rizespor maçında Demokratik Kongolu oyuncuyu riske atmayan teknik direktör Fatih Terim'in, Luyindama için 10 milyon euro ve üzerindeki bir teklifin kabul edilmesine onay verdiği ifade edildi.
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Luyindama için Everton ile temasların devam ettiği, İngiliz ekibinin şimdilik rakam olarak Galatasaray'ın istediği rakama ulaşmadığı ama ortak bir noktada buluşulmasının beklendiği ifade edildi. Yönetim, Luyindama veya Marcao'dan birisini satarak ara transferde takıma yapılacak takviyeler için kaynak yaratmayı planlıyor.