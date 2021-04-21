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Galatasaray-Trabzonspor maçından kareler

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili ekip, 76'da Edgar Ie ile deplasmanda öne geçti. Galatasaray, 90+5'te Emre Akbaba'nın golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

21 Nisan 2021 21:21

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Galatasaray-Trabzonspor maçından kareler

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