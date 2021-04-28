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Galatasaray-Konyaspor maçından kareler

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Emre Akbaba'nın 87. dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan Sarı-kırmızılı ekip, zirve takibini sürdürdü.

28 Nisan 2021 22:40

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Galatasaray-Konyaspor maçından kareler:

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