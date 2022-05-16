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Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu

Başarısız bir sezon geçiren Galatasaray, transfer için kolları sıvadı.

16 Mayıs 2022 10:33

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Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel’den beklenen verimi alamayan Galatasaray, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncu Yunus Akgün'e teslim edecek

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Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel’den beklenen verimi alamayan Galatasaray, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncu Yunus Akgün'e teslim edecek

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İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki Yunus Akgün, 10 gün sonra sarı-kırmızılı kulübe dönecek.

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Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor.

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2000 doğumlu solak yıldızı Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı.

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