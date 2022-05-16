Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu
Başarısız bir sezon geçiren Galatasaray, transfer için kolları sıvadı.
16 Mayıs 2022 10:33
15
Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel’den beklenen verimi alamayan Galatasaray, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncu Yunus Akgün'e teslim edecek
25
Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel’den beklenen verimi alamayan Galatasaray, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncu Yunus Akgün'e teslim edecek
35
İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki Yunus Akgün, 10 gün sonra sarı-kırmızılı kulübe dönecek.
45
Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor.
55
2000 doğumlu solak yıldızı Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı.
© Tüm hakları saklıdır.