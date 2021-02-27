Galatasaray formasıyla 300. maçına çıkan Muslera'dan yeni rekor
27 Şubat 2021 21:21
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Erzurumspor karşısında 300. maçına çıktı ve Süper Lig'de en çok maça çıkan yabancı oyuncu ünvanını ele geçirdi.
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Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılıların Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı maçta üçüncü kez "dalya" dedi.
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Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. lig maçına ise 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı.
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Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hep performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan tecrübeli kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı 10 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 299 lig maçında 294 gol yedi. Süper Lig maçlarının 111'inde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 188'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.
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Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü. Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 26 kez de sarı kart gösterildi.
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Fernando Muslera, Galatasaray forması altında en fazla resmi maç oynayan yabancı futbolcu unvanına sahip. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 299 Süper Lig maçının yanı sıra 39 UEFA Şampiyonlar Ligi, 19 Türkiye Kupası, 7 TFF Süper Kupa ve 6 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında forma giydi.
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Toplam 370 maçla Galatasaray formasını en fazla terleten yabancı futbolcu olan Muslera'yı, 239 karşılaşmayla Zoran Simovic takip ediyor. Faryd Mondragon 238 maçla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.
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Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.
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Bu rekorun önceki sahibi, Sarı-Kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.
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Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.
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Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.
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Galatasaray'a 2011-2012 sezonu başında transfer olan Muslera, Süper Lig'de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanının sahibi oldu. Ülkemize 2011 yılında 25 yaşındayken gelen Nando, buradaki 10. yılını bu yaz dolduracak.
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Muslera ayrıca, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu olarak kayda geçti.
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Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek (Tita) (328), Mert Meriç (Misko Mirkovic) (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Uruguaylı kaleci, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcusu olacak.
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Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu sezonun 20. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçıyla formasına kavuşan Muslera, üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu unvanını almıştı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde Muslera'ya plaket verdi.Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen törende elde ettiği unvanlardan dolayı Muslera'ya plaket verildi. Plaketini Fatih Terim'in elinden alan 34 yaşındaki file bekçisini ısınmaya ara veren takım arkadaşları da alkışladı.
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Galatasaray formasıyla 300. maçına çıkan Muslera'dan yeni rekor
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Galatasaray formasıyla 300. maçına çıkan Muslera'dan yeni rekor
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Galatasaray formasıyla 300. maçına çıkan Muslera'dan yeni rekor