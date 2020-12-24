Galatasaray, Fatih Terim'in cezalı olduğu 25 maçın 13'ünde 31 puan kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ceza aldığı için takımını yalnız bıraktığı 25 maçın 13'ünde sarı-kırmızılılar 31 puan kaybetti.
24 Aralık 2020 15:10
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Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim, maç içindeki ve sonundaki davranışlarından dolayı TFF tarafından Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. HaberTürk'ten Çelik'in haberine göre Terim, sarı-kırmızılı ekibin başına geçtiği 2011-12 sezonunda itibaren 30 kez ceza aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın başında bulunmadığı 25 maçta Galatasaray 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yüzü gördü.
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Süper Lig'in 2011-2012 sezonunda getirilen Süper Final sisteminde play-off'a Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor katılmayı garantilemişti. Süper Final'de Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinde Fatih Terim kırmızı kart görerek saha dışına gönderilmişti. O sezon 3 maç ceza alan Terim, Türk Telekom Arena'daki Beşiktaş maçında yer almadı. 67 yaşındaki çalıştırıcının kalan 2 cezası 1 sene ertelenmişti.
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2012-2013 sezonunda Wesley Sneijder'in yıldızlaştığı maçta Galatasaray, Orduspor'u 4-2 mağlup etmişti. Bu maçta tribüne gönderilen Fatih Terim 3 maçtan men edildi. Bu süreçte Galatasaray deplasmanda Eskişehir ile 0-0 berabere kaldı, Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi ve Kayserispor'u 3-1 yendi.
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Fatih Terim aynı sezonda bu sefer Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da 3-1 yendiği Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında oyun dışına gönderildi. Önceki sezondan kalan 2 cezanın da eklenmesiyle Terim, toplam 9 karşılaşmadan men edildi. Sarı-kırmızılı takım Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Trabzonspor'u yenerken ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. 2 maç ceza sonraki sezona sarktı. Gaziantepspor'u yenen Galatasaray, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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Fatih Terim, 2018-2019 sezonunda kariyerinin en çok maç cezası aldığı sezonu yaşadı. Terim, 2 Kasım 2018'de oynanan 2-2 biten Fenerbahçe derbisindeki hareketlerden dolayı 7 maç, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke maçı öncesi yapılan açıklamalardan dolayı 3 maç ceza aldı. Toplam 10 maçtan uzak kalan Terim'in Galatasaray'ı Kayserispor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım Konyaspor ile 1-1, Çaykur Rizespor ile 2-2 ve Başakşehir ile 1-1 kaldı, Beşiktaş'a ise 1-0 kaybetti.
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Aynı sezon 33. haftada Başakşehir'i Türk Telekom Arena'da konuk eden Galatasaray, rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu maçta yaşanan saha kenarı olayları nedeniyle Fatih Terim 2 maç men cezası aldı. Böylece Terim, 2018-2019 sezonunda toplam 12 maçta takımını yalnız bıraktı.
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2019-2020 sezonunun 3. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza aldı. Ceza 3 maça düşürüldü. Terim, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında takımın başında yer almadı.
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Fatih Terim'in olmadığı maçlarda Galatasaray'ın aldığı galibiyetler: 17 Mart 2013 Kayserispor 1-3 Galatasaray, 13 Nisan 2013 Karabükspor 0-1 Galatasaray, 19 Nisan 2013 Galatasaray 3-1 Elazığspor, 28 Nisan 2013 Gaziantepspor 0-1 Galatasaray, 5 Mayıs 2013 Galatasaray 4-2 Sivasspor, 18 Mayıs 2013 Galatasaray 2-0 Trabzonspor, 19 Ağustos 2013 Galatasaray 2-1 Gaziantepspor, 10 Kasım 2018 Kayserispor 0-3 Galatasaray, 23 Aralık 2018 Galatasaray 4-2 Sivasspor, 19 Ocak 2019 Galatasaray 6-0 Ankaragücü, 13 Eylül 2019 Galatasaray 1-0 Kasımpaşa, 22 Aralık 2020 Galatasaray 3-1 Göztepe
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Fatih Terim'in olmadığı maçlarda Galatasaray'ın aldığı mağlubiyetler: 8 Mart 2013 Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği, 12 Mayıs 2013 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray, 2 Aralık 2018 Beşiktaş 1-0 Galatasaray, 24 Mayıs 2019 Sivasspor 4-3 Galatasaray, 16 Ağustos 2019 Denizlispor 2-0 Galatasaray
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Fatih Terim'in olmadığı maçlarda Galatasaray'ın aldığı beraberlikler: 6 Mayıs 2012 Galatasaray 2-2 Beşiktaş, 2 Mart 2013 Eskişehirspor 0-0 Galatasaray, 25 Ağustos 2013 Bursaspor 1-1 Galatasaray, 23 Kasım 2018 Galatasaray 1-1 Konyaspor, 8 Aralık 2018 Galatasaray 2-2 Rizespor, 15 Aralık 2018 Başakşehir 1-1 Galatasaray, 22 Eylül 2019 Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray, 28 Eylül 2019 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe