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Galatasaray'dan Andriy Yarmolenko hamlesi

24 Haziran 2021 09:34

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Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas, seçim sonrası transferde kolları sıvadı. Elmas'ın Ukrayna’nın yıldız kanat oyuncusu Yarmolenko’nun transferi için girişimlere başladığı belirtildi.

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Milliyet gazetesinin haberine göre; Galatasaray'da göreve resmen başlayan Burak Elmas ve ekibi transferde hareketli saatler geçiriyor. Seçim öncesi "12 oyuncuyla görüşme halindeyiz" açıklamasında bulunan başkan Burak Elmas dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirmek için girişimlere başladı.

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Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını aldı ve görev dağılımları yapıldı. Sarı Kırmızılı ekipte transfer süreci hız kazandı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı öncesi tüm transferleri kamp sürecine yetiştirmeye çalışan yeni yönetim kolları sıvadı.

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Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim'e jestte bulunacağı ve dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirmek için kollar sıvadığı ifade edildi. Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor.

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Yeniden Florya'ya geri dönen ve çalışmalarını sürdüren Fatih Terim'in transfer listesin hazırladığı ve yeni yönetime ilettiği ifade ediliyor. Fatih Terim'in listesinde bulunan futbolcuların kampa yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

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Yardımcılarıyla birlikte yeni transferler ve kadro planlaması üzerinde çalışan Terim'in öncelikli transfer hedefleri ortaya çıkan Burak Elmas'ın yıldız oyuncuyu transfer ederek Fatih Terim'e jest yapmak istediği öğrenildi.

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Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edeceği öğrenildi.

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West Ham United ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. İngiliz ekibi Yarmolenko'nun yüksek maaşı nedeniyle ayrılmasına sıcak bakıyor.

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Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de yeniden form yakalayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Hollanda karşısında turnuvanın en güzel gollerinden birine imza atmıştı.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in öncelikli hedefi Gedson Fernandes (Fotoğrafta) ve Florentino Luis... Tecrübeli teknik adamın orta sahayı bu ikiliye emanet etmek istediği öğrenilirken Benfica ile görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

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Fatih Terim'in Gedson Fernandes'in yanı sıra genç milli takımdan arkadaşı Florentino'yu da transfer ederek orta sahada dinamizm yaratmayı hedeflediği belirtildi. Galatasaray, Gedson Fernandes ve Florentino Luis transferlerini bitirme noktasına geldi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in bir diğer istediği isim Kaan Ayhan... Galatasaray'ın İtalyan ekibi Sassuolo ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken transferde henüz resmi adım atılamadı. Sassuolo'da teknik direktör Alessio Dionisi'nin kamp sürecinde Kaan Ayhan'ı yakın takibe alacağı ve transfer kararını buna göre vereceği kaydedildi.

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Kaan Ayhan ile Galatasaray dışında Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği haberleri İtalyan basınında yer almıştı. Sarı Kırmızılılar, Kaan Ayhan için girişimlerini sürdürüyor.

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