Galatasaray'da yaprak dökümü: 8 oyuncu ayrılıyor, Arda Turan'dan sürpriz karar!
Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Domenec Torrent'ten sonra takımdan ayrılacak isimler de netleşti. Diğer yandan Arda Turan ise Galatasaray'daki geleceğine karar verdi.
13 Mayıs 2022 10:18
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Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirip son 16'da Barcelona'ya elenen Galatasaray'da, seçim öncesi yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor.
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TAKIMDAN GİDECEKLER BELLİ OLDU| Sabah gazetesinin haberine göre; bu sezon yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan ve harcanan transfer ücretleriyle eleştirilere maruz kalan sarı-kırmızılı camiada takımdan ayrılacak olan oyuncular belli oldu.
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200-300 MİLYON TL ARASI PARA ÇIKACAK | Bankalar Birliği ile 3 sene önce imzaladığı anlaşma sonucunda ilk faiz ödemesini ağustos ayında gerçekleştirecek olan Galatasaray'ın kasasından 200-300 milyon TL arasında para çıkacak.
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8 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK | Futbol takımı maaş bütçesini azaltmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, bu ay sonunda sözleşmesi bitecek 8 oyuncusuna veda edecek. Bu isimlerin ayrılmasıyla maaş bütçesinde 144 milyon TL tasarruf sağlanacak.
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FEGHOULI VE BABEL İLE YOLLAR AYRILIYOR | Galatasaray, yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'le yola devam etmeyecek. Halil Dervişoğlu, Pulgar ve Pena'nın kiralık sözleşmelerinde opsiyon bulunmuyor.
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FEGHOULI NE YAPTI? | 2017'de Galatasaray'a transfer olan Cezayirli futbolcu 160 resmi maçta 33 gol ve 31 asistle oynarken, özellikle 2017-18 (6 gol, 9 asist) ve 2018- 19'da (9 gol, 6 asist) kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.
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ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKIYOR | 8 milyon TL'ye oynayan Arda Turan futbolu bırakacak. 4'er milyon TL kazanan Fatih Öztürk ve Semih Kaya da yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Burak Elmas döneminde 50 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesi, yeni yönetimle birlikte 40 milyon Euro'dan aşağı seviyeye çekilecek.
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KONTRATI SONA ERECEK YABANCILAR | Feghouli: 3 milyon 850 bin Euro Babel: 2 milyon 850 bin Euro Pulgar: 750 bin euroPena: 360 bin euro
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SÖZLEŞMESİ BİTECEK YERLİLER | Halil Dervişoğlu: 8 milyon 500 bin TL Arda Turan: 8 milyon TL Fatih Öztürk: 4 milyon TL Semih Kaya: 4 milyon TL