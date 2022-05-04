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Galatasaray'da Torrent'in yerine gelecek isim belli oldu

04 Mayıs 2022 16:47

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Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona ermeye yakınken, yeni sezonda takımın kime emanet edileceği belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor. Hatay maçıyla göreve başlayan İspanyol hoca, görev yaptığı 17 karşılaşmada, 6 galibiyet alırken 8 kez yenildi, 3 de beraberlik aldı.

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Taraftarın gözünde 'Yardımcı hoca' unvanından kurtulamayan Torrent, aldığı kötü sonuçların yanı sıra puan kaybedilen maçlardan sonra yaptığı açıklamalarla da şimşekleri üzerine çekti.

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Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrası, "Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Her şey durdu" sözleriyle Elmas'ı da pes ettirdi.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre; başkan Burak Elmas 11 Haziran'da seçim kararı almasına karşın, "Bizimle geldi, bizimle gidecek" diyerek Domenec Torrent ile masaya oturma kararı aldı.

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Gelecek sezon 1.5 milyon euro alacak olan İspanyol hocaya aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle tazminat ödenmesi düşünülmüyor.

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Öncelikli olarak yönetim tarafından istifası istenilecek; kabul etmemesi halinde hukuki yollar denenecek.

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Son 3 karşılaşmada takımın başında Hakan Balta'nın yer alması bekleniyor.

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Galatasaray U19 takımının başında görev yapan ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken genç teknik adamın, şimdiden hazırlıklara başladığı ifade edildi.

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Hertha Berlin altyapısında yetişen Hakan Balta 2007 yılında Manisa'dan 1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

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Efsaneler arasına adına yazdıran Balta, sarı-kırmızı forma altında 5 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası 5 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

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