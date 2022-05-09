Galatasaray'da tazminat krizi: Domenec Torrent'ten yönetime net mesaj!
Galatasaray'da Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini korurken, yönetim olası bir ayrılık halinde İspanyol teknik direktörün tazminatıyla ilgili çözüm arayışına girdi.
09 Mayıs 2022 09:14
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Domenec Torrent son iki basın toplantısında G.Saray yönetimine mesajını verdi. Sivas maçının sonrasında “Benim Galatasaray ile sözleşmem var. Kontratıma saygı duyun”, Başakşehir karşılaşmasının bitiminde ise “Bir yıl daha Galatasaray’dayım” diyen Torrent’in sözleri “Ayrılık isteniyorsa, şartlar neyse, tam olarak yerine getirilmeli” mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.
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Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın yolları ayırmak istediği teknik direktör Domenec Torrent, veda için 2022-23 sezonu bitene dek imzaladığı sözleşme yükümlülüklerini işaret ederken son iki basın toplantısında da bu konunun altını çizen mesajlar veriyor.
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İspanyol teknik adam, 3-2 kaybettikleri Sivasspor ve 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir karşılaşmalarının ardından yaptığı basın toplantılarında ayrılık şartlarına gönderme yaparken, istediği şartlar oluşmadığı sürece ayrılığa yanaşmadığı konusunda yönetime de göndermede bulundu.
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G.Saray yönetiminin hafta içi yapılan görüşmede hak ettiği tazminatın yarısını 10 taksitte ödeyip göndermek istediği Torrent bu teklife yanaşmadı.
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Deneyimli çalıştırıcı, Sivas maçı sonrasında “Benim Galatasaray ile sözleşmem var. Kontratıma saygı duyun’” demişti. Hafta içinde Elmas ve Torrent’in menajeri arasında yapılan görüşmeler sonuç vermezken İspanyol çalıştırıcı tazminatta indirime yanaşmadığını açıkça ortaya koydu.
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Torrent Başakşehir maçı sonrasında ise bu kez “Ne ayrılığı! Benim Galatasaray Kulübü ile 1 yıl daha sözleşme var. 1 yıl daha burada, Galatasaray’dayım” dedi.
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Torrent'in tazminatı ne kadar?
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Torrent’in bu sözleri, “Ayrılık isteniyorsa hem benim hem de ekibimin sözleşmesindeki şartlar neyse, tam olarak yerine getirilmeli” imasında bulunduğu şeklinde yorumlandı.
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Galatasaray’ın tek taraflı sözleşme feshi halinde Torrent’e 1.5 milyon Euro, 4 kişilik ekibine ise 660 bin Euro ödemesi gerekiyor.
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Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın yolları ayırmak istediği teknik direktör Domenec Torrent, veda için 2022-23 sezonu bitene dek imzaladığı sözleşme yükümlülüklerini işaret ederken son iki basın toplantısında da bu konunun altını çizen mesajlar veriyor.