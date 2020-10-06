Galatasaray'da kriz; Albayrak'ın sözleri Terim'in kulağına gitti
Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray'da sular durulmuyor. Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim arasında gerginlik olduğu ileri sürüldü
06 Ekim 2020 12:25
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçta Yusuf Erdoğan'ın attığı gol sonrası Abdurrahim Albayrak, “Biz bu oyuncuyu almıştık. Adam formayı giydi diye biz de almadık” tepkisini vermişti
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Devre arasında Albayrak’ın bu sözlerinin, teknik direktör Fatih Terim’in kulağına gittiği ve tecrübeli hocanın, "Şimdi benim kafamı karıştırmayın. Maça konsantre olmalıyız" cevabını verdiği belirtildi
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Terim’in, hem ortaya konan kötü futbol ve maç sonunda her şeyin birikmesi sonrasında sahayı erken terk ettiği, Albayrak’la da aralarındaki gerginliğin sürdüğü ifade edildi (Akşam)
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Galatasaray'da kriz; Albayrak'ın sözleri Terim'in kulağına gitti
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Galatasaray'da kriz; Albayrak'ın sözleri Terim'in kulağına gitti
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