Galatasaray'da erken seçim sesleri

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'da Trabzonspor maçının kaybedilmesi halinde yöneticiler, Burak Elmas'tan seçime gidilmesini isteyebilir.
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Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'ya yenilen Galatasaray tarihindeki en kötü dönemi yaşıyor. Sarı-kırmızılılar ligde düşme hattının 4 puan üstünde bulunuyor.
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Galatasaray'da kötü gidişatın sürmesiyle eleştiri okları başkan Burak Elmas'a çevrildi. Taraftarlar, Kasımpaşa maçında başkan ve yöneticileri istifaya çağırdı. Maçın ardından bazı taraftarlar, "Koskoca kulübü rezil ettiniz" tezahüratları yaptı.
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Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak Galatasaray bir yenilgi daha alırsa yöneticiler harekete geçecek.
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Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Mart ayında yapılacak mali kongrede işlerinin zor olduğunu düşünen bir grup yönetici, Trabzon maçında da kötü bir sonucun ortaya çıkması durumunda Başkan Elmas’tan seçim kararı almasını isteyecek.
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Galatasaray'da olası seçim ihtimaline karşı eski başkan Dursun Özbek ve Metin Öztürk hazırlıklara başladı. Ayrıca bazı kaynaklarda Fatih Terim'in de başkanlığa sıcak baktığı yazıldı.