Galatasaray'da 30 milyon Euro'luk operasyon; 4 ismin bileti kesildi
07 Haziran 2021 09:42
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Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçerek gruplara kalmayı hedefliyor. Kadrosunu yapılandırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfer limitinde yer açmak ve ekonomik olarak rahatlamak için planını yaptı. Aslan 4 ismin üzerini çizerken ortaya 30 milyon Euroluk bütçe çıktı.
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Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçerek gruplara kalmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı camiada bir yandan seçim heyecanı yaşanıyor. 19 Haziran tarihinde yapılacak seçime kadar transferde somut adımlar atmak isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan TFF'nin açıklayacağı transfer limitine odaklandı.
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AYTAÇ VE ALPASLAN - Galatasaray'da ligin bitiminin ardından Süper Lig'de performanslarıyla öne çıkan iki isim Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile söz kesildi. Transfer döneminin resmen başlamasıyla bu iki ismin duyurulması bekleniyor.
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4 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI- Öte yandan transfer için gaza basan sarı-kırmızılı takım gelirlerin düşüşüyle birlikte kadroda küçülmeye gitmek istiyor. Hem transfer satışı yapmak hem de ödenecek maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılı ekip gözden çıkardığı 4 ismi belirledi.
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FALCAO- 5 milyon euroluk garanti ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olarak göze çarpan Falcao, başka bir takıma gitmesi durumunda Cim-Bom, yıllık ücretinden kurtulmuş olacak. Sezon içinde bir çok maç kaçıran Falcao'dan en gerekli maçlarda yararlanılamadı. Sarı-kırmızılıların bu transferden bonservis beklentisi yok.
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DIAGNE- Geçen sezon Premier Lig’de kiralık bulunan, ancak yeniden Galatasaray’a dönen Mbaye Diagne’nin iki sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 2.4 milyon euro garanti para alacak olan Senegalli golcü, başka bir takıma gitmesi durumunda 4.8 milyon euroluk ücret kazancı sağlayacak. Diagne’nin bonservisinden de para kazanılabileceği dile getirildi.
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FEGHOULI- 3 milyon 850 bin euro alan Feghouli de gidecek isimlerin başında görülüyor. Zaten bu sezon sonunda mukavelesi tamamlanacak oyuncu eğer giderse, en azından yıllık ücreti Galatasaray’ın kasasına kâr olarak kalacak.
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LUYINDAMA- Yine gönderilmesi düşünülen ve en az 8 milyon euroluk bonservis beklentisi oluşturan Christian Luyindama da bir sezon için 1 milyon 50 bin euro kazanıyor.
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30 milyon transfer bütçesi- Böylece Cim-Bom, dört oyuncusunu göndererek yaklaşık 30 milyon euroyu kasasında görmek için çalışacak. Bu şekilde sarı-kırmızılılar harcama limitleri konusunda da büyük rahatlama sağlayacak. (Skorer)