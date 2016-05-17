Galatasaray 16 yıl önce bugün UEFA Kupası'nı alarak Türk futbol tarihine damgasını vurdu
17 Mayıs 2016 16:30
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Tarih 17 Mayıs 2000... Yer Kopenhag...
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Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde etmek için sahada.
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Rakip İngiliz devi Arsenal...
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En az onlar kadar iyi mücadele eden, pozisyon bulan Sarı-Kırmızılılar, Hagi’nin gördüğü kırmızı kartla, uzatmalarını 10 kişi tamamladığı maçta, penaltılarla Wenger’in takımını yıkıp, UEFA Kupası’nı kazanıyor.
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Sarı-Kırmızılılar, bugün o kupanın 16. yıldönümünü kutlayacak.
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İşte o gün sahaya çıkan 11: Taffarel - Capone, Popescu, Bülent Korkmaz, Ergün - Okan Buruk, Ümit Davala, Suat, Hagi - Arif, Hakan Şükür.