Futbolda Koronavirüs etkisi: Transfer sayısı yüzde 50 azaldı
18 Şubat 2021 13:01
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Covid-19 salgını tüm sektörler gibi futbol endüstrisine de büyük darbe vurdu. Kulüplerin mali zorluklar yaşaması nedeniyle transfer dönemlerinde harcanan parada büyük bir düşüş yaşandı.
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KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; bir önceki sezona göre beş büyük ligde (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) transfer yüzde 50 azaldı.
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2019-2020 sezonunda toplam bin 302 transfer edilirken, bu dönem bin 37'ye düşerek, son dört sezonun en düşük transfer dönemi oldu.
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Bir önceki sezon bonservisiyle 602 futbolcu transfer olurken, 2020-2021 sezonu transfer dönemlerinde sadece 390 oyuncu (%35 düşüş) başka bir kulübe bir bedelle geçti.
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Kiralık futbolcu alımı ise 2019-2020 sezonuna göre yüzde üç artarak yüzde 28'e çıktı.
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Beş büyük ligde en kısır transfer dönemi İspanya La Liga'da yaşandı.
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2017-18 ve 2019-20 sezonlarında toplam 1 milyar 167 milyon euro harcayan La Liga kulüpleri, 2020-2021 sezonunda 355 milyon euroda kaldı.
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La Liga'nın ardından ikinci sırada Almanya Bundesliga yer aldı. Bundesliga kulüpler, geçtiğimiz iki sezonda 744 milyon euro harcarken, bu dönemde transfere 364 milyon euro ödedi.
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Türkiye, uluslararası transferlere en fazla ücret ödeyen ülkeler arasında 14,8 milyon dolarla 10. sırayı elde etti.
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Bu alanda 130,5 milyon dolarla İngiltere birinci, 106,4 milyon dolarla İtalya ikinci, 68,7 milyon dolarla Almanya üçüncü olarak dikkati çekti. Fransa 58,5 milyon dolar, Hollanda 35,5 milyon dolar, Avusturya 24,2 milyon dolar, Belçika 23,5 milyon dolar, İspanya 19,3 milyon dolar, Portekiz 15,7 milyon dolar harcamayla sıralandı.