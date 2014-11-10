Futbol tarihinin ilkleri ve unutulmazları

Böyle bir hat-trick görülmedi: 23 Aralık 1995'de RSC Anderlecht, Germinal Ekeren'i 4-2 yenerken orta saha oyuncusu Stefan Van Den Buys, kendi kalesine üç gol atmayı başardı
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Türk futbolunun ilk lejyoneri: Bombacı Bekir: Türk futbolunun ilk lejyoneri, 1895 yılında doğan ve hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da forma giyen Bekir Refet Teker oldu. 1915-1916 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Teker; Altınordu ve İttihatspor'un ardından 1921 yılında İttihatspor'un el değiştirmesiyle Beşiktaş'a transfer oldu
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Büyü mü kader mi?: Ekim 1998'de futbol tarihinin en trajik kazalarından biri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Bena Tshadi ile Basanga arasında oynanan maç sırasında sahaya düşen yıldırımda Bena Tshadi takımının oyuncularının tamamı hayatlarını kaybederken konuk takımın oyuncularına hiçbir şey olmadı. Elbette ev sahibi takım oyuncularının büyüye kurban gittiği dedikodularının başlaması uzun sürmedi
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Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı golü: 2006-2007 sezonunda, 7 Mart 2007'de oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçında Roy Makaay, 10,2 saniyede Real Madrid ağlarını sarsarak bu erişilmesi güç rekorun sahibi oldu. Maçı Bayern Münih 2-1 kazandı
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5 dakikada sahada neler yapılabilir?: İngiliz futbolunun o dönem Barnsley'de oynayan unutulmaz forveti Ashley Ward, Kasım 1998'de Sunderland'e karşı oynadıkları maçta sadece beş dakika içinde bir gol attı, bir penaltı kaçırdı ve kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı
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Üçünüz bir, ben tek!: West Ham United efsanesi Alvin Martin, Newcastle ile Nisan 1986'da oynadıkları ve 8-1 kazandıkları maçta üç farklı kaleciye gol atarak tarihe geçen bir hat-trick yapmayı başardı. Martin ilk golünü Newcastle takımının asıl kalecisi Martin Thomas'a attı. Thomas sakatlanınca onun yerine kaleye geçen orta saha oyuncusu Chris Hedworth'e de bir gol atan Martin, üçüncü golünü maçın sonlarında kaleye geçen Peter Beardsley'e attı
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Almanların en kötü kalecisi: Eike Immel 17 yaşında Borussia Dortmund'un kalesini korumaya başlayan ve en genç kaleci uzun süre en genç kaleci unvanını elinde tutan Eike Immel, toplam 19 kez de Batı Alman milli takımının kaleciliğini yaptı. Pek çoklarına göre Alman futbol tarihinin en önemli kalecileri arasında gösterilen Immel, istatistiklere göreyse Alman tarihinin en kötü kalecisi. Dortmund ve VfB Stuttgart formasıyla toplam 534 maça çıkan Immel, bu maçlarda toplam 829 gol yedi. Immel maç başına 1,6 golle istatistiklerin en dibinde yer alıyor
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Kart yağmuru: 7 Nisan 2001'de Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasında oynanan Bundesliga maçında hakem Hartmut Strampe'nin performansı kartlar açısından göz kamaştırıcıydı. Maçta 13 farklı oyuncu kart görürken, toplamda da 10 sarı kart çıktı
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Tarihin en uzun süren maçı: Erteleme maçlarıyla ilgili en ilginç olaylardan biri 1962/1963 sezonunda İngiltere'de gerçekleşti. 5 Ocak 1963'te başlayan Lincoln City-Coventry City maçı yoğun kar yağışı nedeniyle hakem tarafından ertelendi. İlerleyen günlerde tam 15 kez daha başlayan ve tekrar tekrar ertelenen maçın kalan kısmı maçın başlama vuruşundan tam 66 gün sonra, 6 Mart'ta oynandı ve belki de futbol tarihinin en uzun süren maçını Coventry City 6-1 kazandı
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İlk milli hat-trick: Bir milli maçta hat-trick yapan ilk futbolcu Macar Charles Stansfield oldu. Stansfield, 9 Ekim 1904'de Macaristan'ın Avusturya'yı 4-3 yendiği maçta rakip fileleri üç kez havalandırdı
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Dokuz saniyede iki gol: İngiltere İkinci Ligi'nde Wycombe Wanderers ile Peterborough United arasında 23 Eylül 2000'de oynanan maçın son anlarında Wycombe Wanderers bir serbest vuruş kazandı. James Bates golü attıktan hemen sonra hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İkinci devrenin başlama vuruşundan sadece dokuz saniye sonra bu kez Jermaine McSporran topu ağlarla buluşturdu ve durum 2-0 oldu. Futbol tarihine sadece dokuz saniye arayla ve rakibin iki gol arası topa dokunamadığı goller olarak geçen bu durum, kuşkusuz futbol tarihinin en ilginç ve tekrarının bir daha pek olası olmadığı golleri olarak hatırlanacak