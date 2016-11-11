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Futbol tarihinin en ilginç rekorları

11 Kasım 2016 14:10

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İngiliz futbolunun efsane golcülerinden Gary Lineker, yaklaşık 20 yıl süren kariyerinde bir tek sarı kart bile görmedi.

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Jübile maçında kendi kalesine gol atan tek futbolcu

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2000-2001 sezonunda Bristol City-Brendford maçının ilk yarısında 23 dakika kaybolan zaman oynandı ve bu süre içinde 2 gol atıldı. Aynı maçta Bristol’un golcüsü Lloyd Owusu’nun ayağı kırıldı ve omzu çıktı

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Paulo Araujo aynı maçta 5 kez kart görerek rekor kırdı. Olayın nedeni, oyundan atılan Brezilyalı futbolcunun dalgın hakeme fark ettirmeden maça devam etmesiydi.

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27 takım değiştiren Lutz Pfannenstiel, 6 kıtada da top oynayan tek futbolcu oldu. 34 yaşındaki Alman kaleci, halen Clube Atlético Hermann Aichinger’de forma giyiyor.

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Avrupa’da bir maça yapılan en büyük katılım’ Hampden Park’ta oynanan maçta gerçekleşti. 1937′deki İskoçya Kupası finalinde Celtic-Aberdeen maçını 146 bin 433 biletli seyirci izledi

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2006 Dünya Kupası’na 2. Turda veda eden İsviçre, kalesinde hiç gol görmeden elenen ilk takım olarak kupa tarihine yazıldı

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Kolombiya maçında kazanılan 3 penaltıdan da yararlanamayan Arjantinli Martin Palermo, uluslararası bir maçta ‘En çok penaltı kaçıran futbolcu’ oldu

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‘En çok bacağı kırılan futbolcu’ rekoru Just Fontaine’a ait. Kariyeri boyunca 4 kez ayağı kırılan Fransız golcü, 1962′de tekrar ayağı kırılınca futbolu bıraktı

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Tony Alexander Adams, 22 sene Arsenal forması giydi ve başka bir takıma transfer olmadan futbol hayatını bitirdi.

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Wolfsburg maçında 9 dakikada 5 gol atan Polonyalı yıldız, en hızlı 3 gol atan, en hızlı 4 gol atan ve en hızlı 5 gol atan oyuncu olarak Guinness'e girdi

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Avustralya'nın Samoa'yı 32-0 yendiği karşılaşma futbolda en farklı skorlar arasında yerini aldı

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