Futbol dünyasını yasa boğan kazalar

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu savunma oyuncusu Ahmet Çalık, futbol dünyasında kaza sonucu yaşamını yitiren isimleri akıllara getirdi.
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Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren milli oyuncu Ahmet Çalık, futbol dünyasını yasa boğdu.
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Futbol dünyasında daha önce de buna benzer birçok kaza yaşandı. Samsunspor, Brezilya ekibi Chapecoense, İngiltere takımı Manchester United, İtalya temsilcisi Torino ve Zambiya Milli Takımı'nın teknik ekibi ile futbolcularının yanı sıra Alanyasporlu Josef Sural, Denizlisporlu Doğan Seyfi Atlı, İspanyol Jose Antonio Reyes ve Arjantinli Emiliano Sala, benzer kazalarda hayatını kaybederek büyük acılara neden oldu.
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Çek futbolcu Josef Sural, Nisan 2019'da Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu oyuncuları taşıyan özel minibüsün devrildiği kazadan sağ kurtulamadı.
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Kaza yapan minibüsteki 7 futbolcu arasında yer alan Sural, kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.
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Samsunspor kafilesini, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına giderken taşıyan otobüs, Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı.Kaza sonucu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.
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Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan ise yaralandı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da ekledi.
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İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, ülkesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Sevilla, Atletico Madrid, Arsenal gibi takımlarda oynayan Reyes, 1 Haziran 2019'da İspanya'nın güneyindeki Utrera ilçesinde geçirdiği kazadan sağ kurtulamadı.
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Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes takımından İngiltere'nin Cardiff City ekibine imza atarak kariyerinin en önemli transferini gerçekleştirdikten iki gün sonra bindiği uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
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Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak 2019'da Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kayboldu.
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Kazadan iki hafta sonra 3 Şubat gecesi ulaşılabilen uçağın enkazından çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcuya ait olduğunun tespit edilmesi ise dört gün sürdü.
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Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'nın Medellin kentinde çakıldı.
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Dağlık araziye düşen uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i hayatını kaybetti. Chapecoenseli futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto ve Jackson Follmann ise kazadan sağ kurtuldu.
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Chapecoense kafilesi, Sudamericana Kupası finalinin ilk ayağında karşılaşacağı Atletico Nacional maçına gitmek için havalanmıştı.