Furkan Andıç'ı ekranlara döndürecek dizi belli oldu
Son olarak FOX'un geçtiğimiz yıl Kasım ayında final yapan, Karga Seven Pictures imzalı Her Yerde Sen dizisinde rol alan ünlü oyuncu Furkan Andıç, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
18 Mayıs 2020 21:59
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Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, bugünkü köşesinde yeni bir dizinin haberini verdi.
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Koloğlu'nun yazısına göre Mia Yapım imzalı 'Çatı Katı' isimli dizisinin başrolünde, ünlü oyuncu Furkan Andıç yer alacak.
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Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Renan Bilek gibi isimler de yer alıyor.
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Mia Yapım’ın ‘Çatı Katı’ yapımı bir nevi Yeşilçam kodlarında bir romantik komedi dizi...
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aşrollerde; Furkan Andıç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Renan Bilek yer alıyor.
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Dizinin hazırlıkları sürüyor.
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Bir aksilik olmazsa temmuzda ekrana gelmesi düşünülüyor.
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