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Fukuşima nükleer felaketinin ardından kimsenin giremediği bölge 5 yıl sonra görüntülendi

14 Temmuz 2016 14:24

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Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer felaket olarak görülen Fukuşima sonrasında, santralin 20 kilometre çapındaki alanda yaşayan 170 ile 200 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

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Patlama meydana geldikten sonra kimsenin alınmadığı, beş senedir yalnızlığa terk edilen bölgeye 27 yaşındaki Malezyalı fotoğrafçı Keow Wee Loong girdi.

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Bölgeye girebilmek için Japonya Hükümeti’nden izin almayan Keow, bütün prosedürleri yok sayarak, polis barikatlarını aşıp Fukuşima patlama bölgesine ulaştı.

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Keow, yüksek seviyede radyasyon içeren bu tehlikeli bölgeye giderken ekipman olarak yanına sadece bir gaz maskesi aldı.

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Malezyalı fotoğrafçı terk edilmiş şehrin daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını çekerek Snapchat’ten yayımladı.

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