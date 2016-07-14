Fukuşima nükleer felaketinin ardından kimsenin giremediği bölge 5 yıl sonra görüntülendi
14 Temmuz 2016 14:24
116
Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer felaket olarak görülen Fukuşima sonrasında, santralin 20 kilometre çapındaki alanda yaşayan 170 ile 200 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.
216
Patlama meydana geldikten sonra kimsenin alınmadığı, beş senedir yalnızlığa terk edilen bölgeye 27 yaşındaki Malezyalı fotoğrafçı Keow Wee Loong girdi.
316
Bölgeye girebilmek için Japonya Hükümeti’nden izin almayan Keow, bütün prosedürleri yok sayarak, polis barikatlarını aşıp Fukuşima patlama bölgesine ulaştı.
416
Keow, yüksek seviyede radyasyon içeren bu tehlikeli bölgeye giderken ekipman olarak yanına sadece bir gaz maskesi aldı.
516
Malezyalı fotoğrafçı terk edilmiş şehrin daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını çekerek Snapchat’ten yayımladı.
© Tüm hakları saklıdır.