Friends, Netflix Türkiye'ye geliyor!
Efsane sit-com dizisi Friends, tüm bölümleriyle 1 Nisan 2021’den itibaren Netflix Türkiye’ye geliyor.
11 Mart 2021 14:29
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Efsane sit-com dizisi Friends, tüm bölümleriyle 1 Nisan 2021’den itibaren Netflix Türkiye’ye geliyor.
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Belirli zaman aralıklarıyla platform değiştiren ama her seferinde, ait olduğu platformun en çok izlenen içeriği olan Friends, 1 Nisan'dan itibaren Netflix Türkiye'de yer alacak.
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Toplam 10 sezon ve 235 bölümden olulşan efsane dizide, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaşıyor.
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ABD haklarını yakın zamanda satın alan HBO Max, özel bir bölüm planladığını ve bütün oyuncuların tam kadro bu bölümde yer alacağını açıkladı.
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Özel bölümün, bu yılın ilerleyen aylarında yayınlanması bekleniyor.
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