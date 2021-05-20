Friends'in "yeniden buluşma" bölümünden poster geldi; 27 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak

Friends dizisinin 27 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak özel bölümü “The Reunion”ın posteri yayımlandı.
20 Mayıs 2021 10:06
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Friends dizisinin 27 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak özel bölümü “The Reunion”ın posteri yayımlandı.
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Friends dizisi yıldızları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer özel bölümde yıllar sonra bir arada olacak.
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Ben Winston'ın Kevin Bright, Marta Kauffman ve David Crane'le birlikte yönettiği özel bölümde ayrıca, David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk isimler yer alacak.
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22 Eylül 1994 ile 6 Mayıs 2004 tarihleri arasında NBC'de yayınlanan Friends, on sezon sürmüş, bir sit-com efsanesi olmuştu.