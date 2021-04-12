Friends'in özel bölümünün çekimleri başladı; setten ilk görüntüler paylaşıldı
12 Nisan 2021 12:22
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Dünyanın en popüler dizilerinden olan Friends, yıllar sonra özel bir bölüm ile ekranlara yeniden dönüyor. Çekimlerden ilk görseller paylaşıldı.
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Friends'in özel bölümü geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Şimdi de çekimler başladı.
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Friends Reunion ismi ile başlayan projenin çekimleri normalde daha önce başlayacaktı ancak Koronavirüs salgını sebebiyle birkaç kez ertelendi.
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Set görsellerine baktığımızda meşhur daireye geri dönüşün olduğunu görüyoruz.
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Özel bölümün yönetmenliğini ve yapımcılığını Ben Winston üstleniyor.
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Özel bölümde ana oyuncuların tamamı dönecek.
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. Ne yazık ki şu anda yayın tarihi bilinmiyor. Ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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. Özel bölüm HBO Max'e özel olacak.
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