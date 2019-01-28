Freedom House Direktörü Daily Sabah'ın Hollywood yıldızlarıyla yaptığı söyleşileri paylaştı
"Gazeteyi, rehin alınmışlar ve hayatta olduklarına dair kanıt sunuyorlarmış gibi tutmalarına bayılıyorum"
28 Ocak 2019 23:26
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ABD merkezli ifade özgürlüğü kuruluşu Freedom House'un Özel Araştırmalar Direktörü Nate Schenkkan, hükümete yakınlığıyla bilinen Daily Sabah gazetesinin Hollywood ünlüleriyle yaptığı söyleşilerde çekilen fotoğrafları, "Daily Sabah'ın, röportajlarında ünlülere gazetenin bir kopyasını hayatta olduklarına dair kanıt sunan rehineler gibi tutmalarına bayılıyorum" notuyla paylaştı. Schenkkan'ın esprili bir dille yaptığı yorumlar şöyle:
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"Neyse ki birileri sonunda Bradley Cooper için fidye ile geldi"
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Ne yazık ki aynı şeyi Matthew McConaughey için söyleyemeyiz
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“Hugh Jackman esirken edindiği yeni arkadaşlarını seviyor”
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"Cate Blanchett, kalbinizi rehin aldı"
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"Bu Penelope Cruz’un ilk kaçırılması değil"
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"Ancak Michael Douglas bu filmi daha önce gördü ve iyi bitmiyor"
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"Bütün her şey göz önünde bulundurulunca, Michelle Pfeiffer daha kötüsü tarafında mahkum edilmişti"
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"Ben Affleck belki onun yerine erkek kardeşini kaçırman gerektiğini öneriyor"
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"Nicole Kidman da, ailesinin her şeyin iyi olacağını bilmesini istiyor"