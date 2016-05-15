Erzincan'dan Fransız lisesine, Yeşilçam'dan sabah programlarına Oya Aydoğan'ın hayatı...
15 Mayıs 2016 18:36
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Aslen Tuncelili bir ailenin kızı olan ya Aydoğan, 10 Şubat 1957 yılında Erzincan’da doğdu. Dört kişilik bir ailenin en küçük üyesi olan Oya Aydoğan'ın çocukluğu Beyoğlu'nda geçti
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Ortaokulu, Ste. Pulchérie'de, liseye ise Notre dame de Sion'da okudu.Oya Aydoğan sinemaya 1972 yapımı 'Kabadayılar Kralı' ile başladı.
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Aydoğan, beyazperdeye 1976 yılında Ses Dergisinin düzenlediği bir yarışma sonucu girdi
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80'li yılların başında sahneye çıkmaya başlayan Oya Aydoğan, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Kemal Sunal gibi birbirinden usta isimlerle kamera karşısına geçti.
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1978 yapımı Neşeli Günler filminde, anne ve babası turşu suyu yüzünden ayrılmış bir genç kızı canlandırdı Oya Aydoğan.
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100 Numaralı Adam filminde, usta sanatçı Kemal Sunal ile başrolü paylaştı. Filmde, Şaban'a reklam ve filmlerde oynaması için yardım eden, sonrasında ona aşık olan kadını canlandırmıştı.
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1982 yılında çekilen filmde, Hüsnü'nün aşık olduğu semtin güzel kızı Hüsniye'ye hayat verdi.
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1984 yapımı Zavallılar filminde Emrah'ın annesi rolünde oynamıştı
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1981 yapımı Tövbe filminde İbrahim Tatlıses ile kamera karşısına geçmişti
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Ferdi Tayfur ile birçok filmde rol alan oyuncu, Kalbimdeki Acı filminde ona aşık olan bir kadına hayat vermişti.
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Çocukların ilgiyle takip ettiği dizideki Kulina rolündeydi
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Pempe Patikler adlı dizide, Zeliş'in annesi rolündeki Cangül karakterini canlandırdı
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Hayat Dergisi'nin kapağında Oya Aydoğan (1977)
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Oya Aydoğan ve oğlu Gurur
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2015 yılında romantik komedi türündeki 'Aşk Nerede' ile sinemaseverlerin karşısına çıkan usta oyuncu kariyerine 51 sinema filmi, 8 de televizyon dizisi ve televizyon programı sığdırdı.
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Oya Aydoğan, sosyal medyada son paylaşımını Anneler Günü'nde yapmış
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