T24 LogoT24 Logo

Erzincan'dan Fransız lisesine, Yeşilçam'dan sabah programlarına Oya Aydoğan'ın hayatı...

15 Mayıs 2016 18:36

116

Aslen Tuncelili bir ailenin kızı olan ya Aydoğan, 10 Şubat 1957 yılında Erzincan’da doğdu. Dört kişilik bir ailenin en küçük üyesi olan Oya Aydoğan'ın çocukluğu Beyoğlu'nda geçti

216

Ortaokulu, Ste. Pulchérie'de, liseye ise Notre dame de Sion'da okudu.Oya Aydoğan sinemaya 1972 yapımı 'Kabadayılar Kralı' ile başladı.

316

Aydoğan, beyazperdeye 1976 yılında Ses Dergisinin düzenlediği bir yarışma sonucu girdi

416

80'li yılların başında sahneye çıkmaya başlayan Oya Aydoğan, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Kemal Sunal gibi birbirinden usta isimlerle kamera karşısına geçti.

516

1978 yapımı Neşeli Günler filminde, anne ve babası turşu suyu yüzünden ayrılmış bir genç kızı canlandırdı Oya Aydoğan.

616

100 Numaralı Adam filminde, usta sanatçı Kemal Sunal ile başrolü paylaştı. Filmde, Şaban'a reklam ve filmlerde oynaması için yardım eden, sonrasında ona aşık olan kadını canlandırmıştı.

716

1982 yılında çekilen filmde, Hüsnü'nün aşık olduğu semtin güzel kızı Hüsniye'ye hayat verdi.

816

1984 yapımı Zavallılar filminde Emrah'ın annesi rolünde oynamıştı

916

1981 yapımı Tövbe filminde İbrahim Tatlıses ile kamera karşısına geçmişti

1016

Ferdi Tayfur ile birçok filmde rol alan oyuncu, Kalbimdeki Acı filminde ona aşık olan bir kadına hayat vermişti.

1116

Çocukların ilgiyle takip ettiği dizideki Kulina rolündeydi

1216

Pempe Patikler adlı dizide, Zeliş'in annesi rolündeki Cangül karakterini canlandırdı

1316

Hayat Dergisi'nin kapağında Oya Aydoğan (1977)

1416

Oya Aydoğan ve oğlu Gurur

1516

2015 yılında romantik komedi türündeki 'Aşk Nerede' ile sinemaseverlerin karşısına çıkan usta oyuncu kariyerine 51 sinema filmi, 8 de televizyon dizisi ve televizyon programı sığdırdı.

1616

Oya Aydoğan, sosyal medyada son paylaşımını Anneler Günü'nde yapmış

ETİKETLER

oya aydoğansinemadiziyeşilçamsanatçıses dergisiferdi tayfurhüsniye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24