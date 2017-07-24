Fransız gazetesi Libération Cumhuriyet davasına 6 tam sayfa ayırdı
24 Temmuz 2017 12:49
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Fransa’nın en saygın gazetelerinden Liberation, 24 Temmuz günü tam altı sayfasını cumhuriyete ayırdı.
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Altı sayfada Fransız okuruna Cumhuriyet gazetesine yönelen saldırıyı, tutuklanan gazetecileri ayrıntıları ile anlatan ve Cumhuriyet’in neden susturulmak istendiğini kanıtlarıyla sergileyen yazılar yer alıyor.
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Liberation Yayın Yönetmeni Laurent Joffrin ile Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç birer başyazı kaleme aldı.
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Diğer sayfalarda ise Oya Baydar ve Ahmet İnsel’in Türkiye’deki son durum ele alan analizleri, Aydın Engin’in Cumhuriyet’e karşı açılan ceza davasının nedenlerini ve ayrıntılarını aktaran yazısı ve Eray Ak’ın Murat Belge ile yaptığı “2017 yazında Türkiye” konulu bir söyleşi yer alıyor.
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Ayrıca Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’ya T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın, muhabirimiz Ahmet Şık’a Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun, Turhan Günay’a Yiğit Bener’in ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü yöneticisi Sebastien de Courtois’nın Kadri Gürsel’e seslendikleri kısa mesajlar da yayımlanıyor.