Fransa'nın ilk Müslüman-siyahi cumhurbaşkanı adayı; Rama Yade
05 Mayıs 2016 16:23
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Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk kez siyahi bir siyasetçi aday oldu.
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Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde dış ilişkiler, insan hakları ve spordan sorumlu bakanlıkları ayrı ayrı zamanlarda üstlenmiş olan Rama Yade, RMC radyo kanalında yaptığı açıklamada, "Cüretkar Fransa" adlı bir kampanya başlattığını bildirdi.
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Senegal doğumlu bir Müslüman olan Yade, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı hakkında yaptığı açıklamada, "Seçimlerde küçük ya da büyük aday yok" dedi.
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Kendisinin seçim hazırlığını uzun zamandır yaptığını dile getiren Yade, siyasetçilerin çözüm bulmaları gereken ana sorunun Fransa toplumunun parçalanması olduğunu kaydetti.
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Toplumun radikalleştiğini, ırkçı ve ayrımcı hale geldiğini kaydeden Yade, "Ulusu yeniden inşa etmeliyiz" dedi.
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Rama Yade, hareketi için şu ana kadar 50 bin üyeye ulaştığını söyledi. şa etmeliyiz" dedi.
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Rama Yade, 1976 yılında Dakar’da dünyaya geldi. 1987 yılında ailesiyle birlikte Fransa’ya gelen Yade, Siyasal Bilgiler Enstitüsü’nden mezun oldu. Sosyalist tarihçi Joseph Zimmet ile evli olan Yade’nin bir kızı bulunuyor.
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Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da ikinci turu ise 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
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Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da ikinci turu ise 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
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Son kamuoyu araştırmalarına göre, aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu geçebiliyor.
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Sosyalist Parti lideri ve Cumhurbaşkanı François Hollande'a olan halk desteğinin ise son günlerde yüzde 13'e kadar düştüğü görülüyor. Hollande'a yönelik destek Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırıları sonrası yüzde 35'e kadar çıkmıştı.
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Seçimlerde merkez sağ Cumhuriyetçiler partisinden ise eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy veya eski Başbakan Alain Juppe'nin aday olabileceği belirtiliyor.