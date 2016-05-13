Fransa'da yeni çalışma yasası protesto edildi

Fransa'da yeni çalışma yasası tasarısına karşı ülke genelinde, Nantes,Toulouse, Bordeaux, Rennes ve Strasbourg da dahil olmak üzere 163 yerde gösteriler düzenlendi. Güvenlik güçleri, gösteriler sırasında çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.
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Paris'te düzenlenen çalışma yasası protesto eylemi, çatışmaya dönüştü. Polis ekipleri göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, polis helikopterinin de sürekli eylem bölgesi üstünde uçtuğu gözlendi.
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Eylemcilerin meclise ulaşmasını engellemek için, bölgeye ulaşan tüm metro istasyonları kapatıldı. Sokak aralarında çevik kuvvet polislerinin yanı sıra jandarma da görev yaptı.İçişleri Bakanlığı, perşembe günkü olaylara ülke çapında 55 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.Başkent dışında 163 yerde de gösteriler yapıldığı belirtildi.
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Fransa genelinde Çalışma Bakanı Myriam El Khomri'nin adıyla anılan 'El Khomri Çalışma Yasa Tasarısı'na karşı son iki ayda 8 büyük eylem düzenlendi. Önümüzdeki hafta içinde yedi sendikanın katılımı ile eylemlere devam edilmesi planlanıyor.
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Sendikalar, hükümet tarafından hazırlanan iş hukuku reformu projesine karşı yeni bir eylem düzenlese de, söz konusu iş hukuku tasarısı, ilk okumada ve oylama yapılmadan kabul edildi
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Fransa'da sağ muhalefetin, Sosyalist Parti (PS) hükümetine karşı verdiği güvensizlik önergesi de gerekli çoğunluğu elde edemeyerek ve 246 oyda kalarak, milletvekilleri tarafından reddedildi. Önergenin kabulü ve hükümetin zorunlu istifası için 577 milletvekilinden 289'unun oyu gerekiyordu.