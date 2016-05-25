Fransa'da grev dalgası yayılıyor

Fransa'da hükümetin parlamentodan geçirmeye çalıştığı yeni çalışma yasa tasarısı nedeniyle ülke büyük bir grev dalgası yayılıyor.
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Ülkenin en büyük işçi konfederasyonu CGT, Paris ve çevresindeki toplu taşımadan sorumlu sendikaların 2 Haziran'da süresiz greve çıkacağını duyurdu.
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Paris'in de içinde yer aldığı Ile de France'taki toplu taşıma araçları 2 Haziran'dan itibaren süresiz greve çıkacak. Aralarında şehir içi ulaşım trenlerinin ve metroların da bulunduğu grevin özellikle Paris ve çevre banliyölerinde hayatı durma noktasına getireceği tahmin ediliyor.
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Öte yandan sivil havacılık sendikaları da hava kontrolörlerine 3 Haziran'dan 5 Haziran'a kadar 3 günlük bir grev çağrısında bulundu.
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CGT'nin çağrısıyla rafinerilerin yollarını kapatarak benzinliklere yakıt transferini engelleyen eylemcilerin protestosu da devam ediyor. Ülkedeki 8 rafinerinin tamamının eylemden etkilendiği, bu noktada rafinerilerin bir kısmına ulaşım tamamen engellenirken bazı rafinerilerin ise kısmi hizmet verdiği belirtiliyor.
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Ulaştırma Bakanlığı, Fransa'daki 12 bin benzinlikten 2 bin 400'ünde benzin kalmadığını kaydederken, yaşananların stok sıkıntısından değil nakliyeden kaynaklandığını bildirdi. Sendikalar, hükümetin yeni tasarıyı çekmemesi halinde eylemin boyutunun artacağını vurguladı. Hükümet yetkilileri ise geri adım atmayacağını ifade etti.
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Dün, Seine-et-Marne'de bulunan ve Paris'in de yer aldığı Ile de France bölgesine dağıtım yapan Grandpuits petrol rafinerisinin bloke edilmesiyle benzin kıtlığı Paris ve çevresinde de hissedilmeye başladı.
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Ülkede yoğun protestoların hedefi olan yeni çalışma yasa tasarısının yasalaşması halinde, günlük azami 10 saatlik çalışma süresi 12 saate çıkarılacak, iş sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen çalışanlar işten atılabilecek, yarı zamanlı çalışanların haftalık 24 saat olan asgari çalışma süresi düşürülecek, fazla mesailerde daha az ödeme yapılabilecek.
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Yeni tasarı ayrıca, işverenlere çalışanlarının mesai süresini artırma ve maaşlarını düşürme yetkisi veriyor. Mecliste kabul edilen tasarının yasalaşması için senatoda da onaylanması gerekiyor.