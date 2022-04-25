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Fransa'nın cumhurbaşkanı seçimi dünya basınında: Macron için buruk zafer mi, sadece zafer mi, yoksa büyük zafer mi?

T24 DIŞ HABERLER / Emmanuel Macron, pazar günü yapılan seçimlerde aşırı sağcı adayı Marine Le Pen'i yenerek Fransa Cumhurbaşkanı olarak 2. dönemini kazandı. Macron seçimleri oyların yaklaşık yüzde 58'ini alarak kazansa da uzmanlar birçok seçmenin Macron'a politikaları için değil; Le Pen'in seçilmemesi için oy verdiğini söylüyor. Macron'un milliyetçi ve AB karşıtı Le Pen'i yenmesi, birçok Batı başkenti ve Brüksel'de memnuniyetle karşılandı. Öte yandan, aşırı sağın oylarını artırması endişe yarattı. Fransa'da halk ve siyasetçiler, gözlerini haziran ayında yapılacak genel seçimlere çevirdi...

25 Nisan 2022 09:42

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T24 DIŞ HABERLER / Emmanuel Macron, pazar günü yapılan seçimlerde aşırı sağcı adayı Marine Le Pen'i yenerek Fransa Cumhurbaşkanı olarak 2. dönemini kazandı. Macron seçimleri oyların yaklaşık yüzde 58'ini alarak kazansa da uzmanlar birçok seçmenin Macron'a politikaları için değil; Le Pen'in seçilmemesi için oy verdiğini söylüyor. Macron'un milliyetçi ve AB karşıtı Le Pen'i yenmesi, birçok Batı başkenti ve Brüksel'de memnuniyetle karşılandı. Öte yandan, aşırı sağın oylarını artırması endişe yarattı. Fransa'da halk ve siyasetçiler, gözlerini haziran ayında yapılacak genel seçimlere çevirdi...

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Le Figaro (Fransa) | Büyük zafer; büyük zorluklar

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Liberation (Fransa) | Macron yeniden seçildi; kimin sayesinde?

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The Guardian (Britanya) | Le Pen tehdidini savuşturan Macron birlik sözü verdi

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The Daily Telegraph (Britanya) | Macron, Fransa’ya söz verdi: Size borçluyum

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Le Monde (Fransa) | Macron için aşırı sağda tarihi oy ve üçüncü tur çağrıları arasında büyük başarı olmayan bir zafer akşamı

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New York Times (ABD) | Fransa'da Macron, cumhurbaşkanlığı için Le Pen'i yendi

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Wall Street Journal (ABD) | Macron, Le Pen'i yenerek Fransa Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemini kazandı

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Frankfurter Allgemeine Zeitung (Almanya) | Macron'un tekrar seçilmesinin ardından Avrupa'da rahatlama

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Süddeutsche Zeitung (Almanya) | Macron, Le Pen'i yendi

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Kommersant (Rusya) | Fransa seçimini yaptı: Emmanuel Macron yeniden Cumhurbaşkanı

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La Repubblica (İtalya) | Macron, Avrupa ile kazandı

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