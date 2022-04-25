Fransa'nın cumhurbaşkanı seçimi dünya basınında: Macron için buruk zafer mi, sadece zafer mi, yoksa büyük zafer mi?
T24 DIŞ HABERLER / Emmanuel Macron, pazar günü yapılan seçimlerde aşırı sağcı adayı Marine Le Pen'i yenerek Fransa Cumhurbaşkanı olarak 2. dönemini kazandı. Macron seçimleri oyların yaklaşık yüzde 58'ini alarak kazansa da uzmanlar birçok seçmenin Macron'a politikaları için değil; Le Pen'in seçilmemesi için oy verdiğini söylüyor. Macron'un milliyetçi ve AB karşıtı Le Pen'i yenmesi, birçok Batı başkenti ve Brüksel'de memnuniyetle karşılandı. Öte yandan, aşırı sağın oylarını artırması endişe yarattı. Fransa'da halk ve siyasetçiler, gözlerini haziran ayında yapılacak genel seçimlere çevirdi...
25 Nisan 2022 09:42
112
T24 DIŞ HABERLER / Emmanuel Macron, pazar günü yapılan seçimlerde aşırı sağcı adayı Marine Le Pen'i yenerek Fransa Cumhurbaşkanı olarak 2. dönemini kazandı. Macron seçimleri oyların yaklaşık yüzde 58'ini alarak kazansa da uzmanlar birçok seçmenin Macron'a politikaları için değil; Le Pen'in seçilmemesi için oy verdiğini söylüyor. Macron'un milliyetçi ve AB karşıtı Le Pen'i yenmesi, birçok Batı başkenti ve Brüksel'de memnuniyetle karşılandı. Öte yandan, aşırı sağın oylarını artırması endişe yarattı. Fransa'da halk ve siyasetçiler, gözlerini haziran ayında yapılacak genel seçimlere çevirdi...
212
Le Figaro (Fransa) | Büyük zafer; büyük zorluklar
312
Liberation (Fransa) | Macron yeniden seçildi; kimin sayesinde?
412
The Guardian (Britanya) | Le Pen tehdidini savuşturan Macron birlik sözü verdi
512
The Daily Telegraph (Britanya) | Macron, Fransa’ya söz verdi: Size borçluyum
612
Le Monde (Fransa) | Macron için aşırı sağda tarihi oy ve üçüncü tur çağrıları arasında büyük başarı olmayan bir zafer akşamı
712
New York Times (ABD) | Fransa'da Macron, cumhurbaşkanlığı için Le Pen'i yendi
812
Wall Street Journal (ABD) | Macron, Le Pen'i yenerek Fransa Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemini kazandı
912
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Almanya) | Macron'un tekrar seçilmesinin ardından Avrupa'da rahatlama
1012
Süddeutsche Zeitung (Almanya) | Macron, Le Pen'i yendi
1112
Kommersant (Rusya) | Fransa seçimini yaptı: Emmanuel Macron yeniden Cumhurbaşkanı
1212
La Repubblica (İtalya) | Macron, Avrupa ile kazandı