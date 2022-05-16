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Fransa'da yılın 11'inde Messi ve Neymar yok!

16 Mayıs 2022 16:06

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Fransa'da Ligue 1'de yılın en iyi 11'i açıklandı. Listede PSG'nin dünya yıldızları Messi ve Neymar yer almadı.

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Ligue 1'de yılın en iyi 11'i açıklandı. Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 4 futbolcu ilk 11'de yer alırken Neymar ve Messi en iyiler arasında yer almadı.

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DONNARUMMA | PSG

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JONATHAN CLAUSS | LENS

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MARQUINHOS | PSG

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SALIBA | MARSİLYA

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NUNO MENDES | PSG

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SEKO FOFANA | LENS

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TCHOUAMENI | MONACO

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DIMITRI PAYET | MARSİLYA

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MARTIN TERRIER | RENNES

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BEN YEDDER | MONACO

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MBAPPE | PSG

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Yılın teknik direktörü ise Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio seçildi.

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