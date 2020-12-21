Fransa, Burak Yılmaz'ın örnek hareketini konuşuyor
Lille-PSG maçı 0-0 berabere biterken Burak Yılmaz'ın maç sonundaki hareketi alkış topladı
21 Aralık 2020 11:08
17
Fransa'nın Lille ekibinde oynayan Burak yılmaz, dün PSG ile oynanan maçta gol atamadı ancak karşılaşmaya damga vuran bir harekete imza attı.
27
Şu anda 6 golle takımının en fazla gol atan oyuncusu konumunda olan Burak Yılmaz, PSG ile oynanan karşılaşmada dikkat çeken bir fair-play örneği gösterdi.
37
Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta 90+4'üncü dakikada Lille gol ararken top köşe bayrağına yakın bir yerde Burak Yılmaz tarafından taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille’e verdi.
47
Burak Yılmaz, bu kararın ardından topun kendinden çıktığını maçın hakemine söyledi ve hakem kararını değiştirerek taç atışını PSG’ye verdi.
57
Çok kritik dakikalarda takımının gol bulma şansı olan bir ataktan feragat eden Burak Yılmaz, örnek fair-play davranışı ile takdir topladı.
67
Saha içinde rakip futbolcular da milli futbolcuyu tebrik ederken Lille taraftarları da Yılmaz’ı sosyal medyada alkışlayarak destekledi.
77
Fransız basınında da milli futbolcunun örnek hareketi yer buldu. So Foot internet sitesinde “Burak Yılmaz tacın el değiştirmesini sağlayarak fair play örneği gösterdi” ifadeleri kullanıldı.
© Tüm hakları saklıdır.