Fransa Bisiklet Turu'nda genç şampiyon: 21 yaşındaki Pogacar 3 klasmanda lider bitirdi
Katıldığı ilk Fransa Turu'nda genel klasmanı kazanan BAE Emirates takımından Pogacar, organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ilk Sloven bisikletçi oldu. 21 yaşındaki Pogacar, Dünyanın alanındaki en prestijli spor organizasyonu olan Fransa Bisiklet Turu'nun üç alanda şampiyona oldu.
21 Eylül 2020 09:59
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Katıldığı ilk Fransa Turu'nda genel klasmanı kazanan BAE Emirates takımından Pogacar, organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ilk Sloven bisikletçi oldu. 21 yaşındaki Pogacar, Dünyanın alanındaki en prestijli spor organizasyonu olan Fransa Bisiklet Turu'nun üç alanda şampiyona oldu.
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Yol bisikletinin en önemli yarışı kabul edilen organizasyon, Mantes-la-Jolie ile başkent Paris arasındaki 122 kilometrelik 21. etapla sona erdi.
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BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, 107. Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı.
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Toplam 3 bin 470 kilometrelik turu, 87 saat 20 dakika 5 saniyede bitiren Pogacar'ın 59 saniye arkasındaki vatandaşı Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 2. oldu. Liderin 3 dakika 30 saniye gerisindeki Avustralyalı Richie Porte (Trek-Segafredo) ise 3. sırayı aldı.
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21 yaşındaki Pogacar, Sarı mayonun (genel klasman) yanı sıra kırmızı benekli mayo (dağların kralı) ve beyaz mayoyu (en iyi genç bisikletçi) da kazanan Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nu 3 farklı klasmanda lider bitiren 3. isim oldu.