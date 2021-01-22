FOX’un yeni dizisi Masumiyet'in kadrosu tamamlandı
Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” dizisinin oyuncu kadrosu tamamlandı.
22 Ocak 2021 10:24
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Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır paylaşırken onlara eşlik eden diğer oyuncular şöyle:
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Serkay Tütüncü
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İlayda Alişan
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Deniz Işın
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Selen Uçer
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Tolga Güleç
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Neslihan Arslan
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Asena Tuğal
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Ertuğrul Postoğlu
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Alayça Öztürk Gidişli
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Kimya Gökçe Aytaç
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Gizem Ergün
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Asena Keskinci
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Ozan Kaya Oktu
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Rüçhan Çalışkur
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Dizinin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başladı.
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Dizide; evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.