FOX TV'nin iddialı dizisi final yapıyor

Sezon başından beri tam 7 dizisi final yapan Fox TV'nin bir dizisi daha final yapıyor.
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2021 – 2022 sezonuna talihsiz bir giriş yapan Fox TV’nin yeni yayın dönemi için hazırladığı 11 diziden 7 tanesi kısa bir süre içinde ekranlara veda etti. Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir, Elkızı ve son olarak da Kanunsuz Topraklar dizileri reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyince final yaptı. Bu dizilerin final yapmasının ardından bir dizi için daha sürpriz bir şekilde final kararı çıktı.
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Gökçe Bahadır ve Sumru Yavrucuk'un başrollerde yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi de final kararı aldı.
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Haluk Bilginer’li Baba dizisinin her Salı akşamı ekrana gelecek olması, reytinglerde ilk beşte yer alamayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Mart ayında final yapacağı iddia edildi.
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Yapım şirketinden ve Fox TV'den Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin final tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yeni bölümleriyle her salı seyirci karşısına çıkıyor.