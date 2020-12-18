FOX TV'den iddialı dizisi için apar topar final kararı!
FOX TV'nin iddialı dizisi 'Zümrüdüanka' final kararı aldı
18 Aralık 2020 17:48
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Alp Nevruz ve Ceren Yılmaz'ın başrolde olduğu otantik atmosferde çekilen dizi 26. bölümde final yapma kararı aldı.
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ümrüdüanka 23. Bölüm 16 Aralık çarşamba günü yayınlanmıştı.
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Alınan karara göre yeni yılın ilk haftasında Zümrüdüanka ekrana veda edecek.
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Öte yandan TV100'de yer alan habere göre, yeni yılda final yapacak olan dizinin yönetmeni de değişti
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Volkan Kocatürk'ün yerine eski yönetmen Serhan Şahin reji koltuğuna oturdu. Projenin kalan 3 bölümünü Serhan Şahin çekecek.
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Pastel Film tarafından hazırlanan Zümrüdüanka dizisi sezona oldukça iddialı başlamış ve uzun süre yüksek reyting oranlarıyla yayına devam etmişti.
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Reytinglerde düşüş yaşayan Zümrüdüanka dizisi son bölümüyle reyting sıralamasında ilk 10'a giremedi.
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Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman, Tv8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderin'dir dizileri de çarşamba akşamları Zümrüdüanka'nın yarıştığı diziler arasında yer alıyordu
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