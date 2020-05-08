FOX'ta yayınlanan 3 dizi için sezonunu erken kapatma kararı!
Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için son dakika kararı alındı.
08 Mayıs 2020 19:00
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FOX'un Medyapım imzalı Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin Ramazan Bayram sonrası sete çıkması planlanıyordu.
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Oyuncular ve teknik ekip de hazırlık yapmaya başlamıştı.
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy Koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı.
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Baraj 24 Temmuz'da sete çıkacak.
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Diğer diziler de yaz sonunda çekimlerine başlayacak. Fatih Aksoy "Bu sezon bizim için bitti artık" dedi.
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