Fotoğraflarla: Türkiye'nin doğu illeri Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenlerin durağı
Afganistan'da Taliban'ın güç kazanması sürerken Türkiye-İran sınırından Afgan göçmenlerin yasa dışı geçişleri sürüyor. Türkiye'nin doğusundaki Van ve Diyarbakır gibi iller başlıca durakları olsa da, göçmenlerin önemli bir bölümünün hayali İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere ulaşmak. BBC Türkçe, EPA'dan Sedat Suna'nın objektifine yansıyan fotoğrafları derledi.
06 Temmuz 2021 14:37
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Afganistan'da Taliban'ın güç kazanması sürerken Türkiye-İran sınırından Afgan göçmenlerin yasa dışı geçişleri sürüyor. Türkiye'nin doğusundaki Van ve Diyarbakır gibi iller başlıca durakları olsa da, göçmenlerin önemli bir bölümünün hayali İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere ulaşmak. BBC Türkçe, EPA'dan Sedat Suna'nın objektifine yansıyan fotoğrafları derledi.
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Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kuzeyinde ilerleyişi sürerken, geçtiğimiz haftalarda Türkiye-İran sınırından geçen Afgan göçmenler de, doğu illere sığındı. Burada insan kaçakçılarının kendilerini almasını bekleyen düzensiz göçmenler, bazen günlerce olumsuz koşullarda yaşamak zorunda kalıyor. Fotoğraftaki Afgan aile de terk edilmiş bir eve sığınmış. (EPA-Sedat Suna)
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Van'da otobüs garındaki sığınmacılar, insan kaçakçılarının yardımı ile Diyarbakır üzerinden Türkiye'deki büyük kentlere otobüsle gitmek için bazen günlerce bekliyorlar. (EPA-Sedat Suna)
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İran sınırından geçerek Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenler Diyarbakır otogarında yiyecek sırasında. (EPA-Sedat Suna)
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Afgan bir kız çocuğu elindeki ekmekle düzensiz göçmenlerin oluşturduğu kuyruğun önünde bekliyor. Fotoğraf 14 Haziran'da, Diyarbakır'da çekildi. (EPA- Sedat Suna)
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Van yakınlarındaki tren raylarının yanında bir kanalizasyon kuyusunun içine saklanan Afgan çocuk. Türkiye-İran sınırı yakınlarındaki Van, insan kaçakçılarının başlıca duraklarından biri. Sınırdaki güvenlik durumuna göre insan kaçakçıları kişi başına 600 ila 1000 dolar arası para istiyor. Amaçları Diyarbakır ve ardından İstanbul gibi batı kentlere sığınmak. (EPA-Sedat Suna)
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Van'da bir Afgan genç, bir çobanın terk edilmiş evine sığınmış ve dinleniyor. Tatvan-Bitlis yakınlarındaki İran-Türkiye sınırından bir çok göçmen yürüyerek geçiyor ve büyük ya da küçük gruplarla yapılan bu yorucu yolculuk haftalar sürüyor. Bazıları bu yolu tek başına gidiyor. Yolculukta insan kaçakçılarına ulaşmalarının tek yolu onları telefonla aramak. Sonrasında günlerce birinin onlara ulaşmasını beklemeleri gerek. (EPA-Sedat Suna)
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Van Gölü, sadece Afganistan değil Pakistan ve İran gibi ülkelerden sığınmacılar için de güvenli bir güzergâh olarak görülüyor. Sahil güvenlik görevlileri Van Gölü'nde insan kaçakçılarını durdurmak için nöbet tutsa da kaçakçılar takviye motorlar taktıkları botlarla onları geride bırakmayı başarabiliyor. Van Valiliği geçen yıl Haziran ayında bir göçmen botunun batması sonucu 100'e yakın kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. (EPA-Sedat Suna)
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Ahmed (sağdan üçüncü) ve arkadaşları İran-Türkiye sınırını geçtikten sonra Van'dan yola çıkmış yürüyor. EPA'ya konuşan Ahmed, "Afganistanlı bir Türkmenim. Bir ay önce ülkemden çıkıp İran üzerinden yolculuğumuza başladık, oradan Türkiye'ye geçtik. Ankara'ya gitmek istiyorum. Orada çalışacağım, doğduğum şehirdeki sevdiklerime para yollayacağım" diyor. (EPA-Sedat Suna)
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Türkiye sınırından ülkeye kaçak yollarla giren bazı göçmenler Diyarbakır'a gidiyor. (EPA-Sedat Suna)
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İran-Türkiye sınırını geçen genç bir Afgan, Bitlis'te. (EPA-Sedat Suna)