Fotoğraflarla Trump'ın vize yasağına karşı protestolar
29 Ocak 2017 23:16
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ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği geçici vize kısıtlaması, ABD'nin dört bir yanında protesto dalgasının başlamasına neden oldu.
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Trump'ın Cuma günü imzaladığı kararnamenin ardından özellikle ABD'nin en büyük sekiz havaalanında yüzlerce kişi bir araya gelerek gözaltına alınan göçmenlere destek verdi.
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New York Federal Mahkemesi'nin önünde toplanan eylemciler ise göçmenlerin lehine karar çıkmasını talep etti.
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Mahkemenin havalimanında tutulanların geri gönderilmemesi için verdiği acil kararın açıklanmasının ardından toplananlardan sevinç çığlıkları yükseldi.
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New York Federal Mahkemesi'nin önünde düzenlenen eylemlerde mini konserler de verildi.
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Eylemcilerin tuttuğu pankartlarda, "Yasağa hayır" ya da "İnsanlar için birleşin" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.
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Özellikle havalimanlarında tutulan göçmenlerin kötü muameleye maruz kaldığına dair haberler, eylemcilerin daha çok öfkelenmesine yol açıyor.
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Los Angeles Havalimanı'nda bir avukat, gözaltına alınan 80 yaşındaki insülin bağımlısı bir yolcunun ailesinin büyük kaygı duyduğunu aktardı.
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San Francisco'daki uluslararası havalimanında da eylemcilerin geliş departmanında göçmenlere destek vermek için toplandığı görüldü.
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Burada toplanan göstericiler, "Trump her şekilde gitmeli", "Barış için eşitlik", "Müslümanlara yasağı sona erdirin", "Trump tarihin yanlış tarafında" yazan pankartlar taşıdı.
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Moss, geçerli çalışma izni olmasına rağmen kız arkadaşını gözaltına aldıklarını ve ayrı düşmek zorunda kaldıklarını, ondan uzun zamandır haber alamadığını aktarıyor.
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Seattle'daki havalimanında düzenlenen protesto gösterisinde ise en az bin kişinin toplandığı tahmin ediliyor.
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Protestolarda eylemcilerin, "Onları içeri alın", "Nefret yok! Korku yok! Göçmenler buraya kabul ediliyor" diye bağırdığı duyuluyor.
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Protestoların özellikle yargıçların hızlı karar almasında etkili olduğu söyleniyor. Hatta Trump yönetiminin eylemler yüzünden geri adım atmak durumunda kalabileceği aktarılıyor.
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Iraklı muhasebeci Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, Houston'da yaşayan eşi ve 7 yaşındaki oğlu ile buluşmak üzere serbest kalan isimlerden. Alshawi, "protestocuların uyguladığı baskı olmasaydı geri gönderilmiş olacağını" söylüyor.
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Trump'ın getirdiği yasak öğrencileri de etkiliyor. Twitter'dan kimisi Yale kimisi MIT gibi üniversitelerde okuyan öğrenciler, eğitimlerine devam etmek için ABD'ye geri dönemediklerini ifade ediyor. Pazar günü eylemler, Orlando, Boston, Philadelphia, Atlanta, Seattle, Washington ve Chicago'da çoğunluğu havalimanlarında olmak üzere devam ediyor.