Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçmesinden bir gün sonra Kabil'de yaşananlar
Taliban, Pazar günü 20 yıl sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeniden kontrolü sağladı. Kabil'in bazı bölgeleri sakin, binlerce kişinin ülkeyi terk etmek için toplandığı havalimanında ise kaos sürüyor. Kabil'de dün uzun süre akıllardan çıkmayacak anlar yaşandı. (Kaynak: BBC Türkçe)
17 Ağustos 2021 15:06
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Taliban, Pazar günü başkent Kabil'i direnişle karşılaşmadan ele geçirdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti. Gani'nin Özbekistan'a gittiğine dair haberler var. Pazartesi günü başkent Kabil'deki durumu gösteren fotoğraflara yer veriyoruz.
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BBC muhabiri Malik Mudassir, kent merkezinde hayatın normal göründüğünü söylüyor. Ancak trafiğe çıkan araç sayısı daha az, birçok dükkan ve mağaza kapalı. İnsanlar ise daha sakin görünüyor.
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Uluslararası havalimanında ise tam bir kaos yaşanıyor.
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Ülkeyi terk etmeye çalışan binlerce Afgan, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti
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Havalimanı'nı çevreleyen duvarı aşmaya çalışan aileler
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Kabil havalimanında uçağa tırmanan insanlar
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Havalimanında 2500 ABD'li askerin olduğu belirtiliyor. Pentagon Sözcüsü John Kirby, 500 askerin daha havalimanına gönderildiğini söyledi. Kirby, Amerikan askerlerinin "güvenliği yeniden sağlamaya çalıştığını" belirtti. Pentagon da uçuşlara bir süre ara verildiğini açıklamıştı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Amerikan askeri uçakları kalkmaya hazırlanırken sivil Afganların uçaklara tutunmaya çalıştığı görülüyor.
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Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma, "daha fazla trajedi yaşanmaması için kesin tavır alma" çağrısı yaptı. Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Afganistan'da daha önce öngörülmesi ve önlenmesi gereken bir trajediye tanık oluyoruz" dedi.
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Kabil'den ayrılmak için her yaştan pek çok Afgan havaalanına akın etti