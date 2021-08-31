Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
Afganistan'daki son ABD askerleri günün ilk saatlerinde ülkeyi terk etti. Böylece Taliban, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda da kontrolü sağladı. Ajanslar, bu tarihi anları görüntüledi. (Kaynak: BBC)
31 Ağustos 2021 14:04
19
Taliban militanları havalimanında ele geçirdikleri hava araçlarıyla poz verdi
29
Taliban, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda da kontrolü sağladı.
39
Havalimanına giren Taliban savaşçıları geride bırakılan uçakları inceledi.
49
Örgütün ele geçirdiği uçak ve helikopterlerle neler yapabileceğine dair çeşitli uzman görüşleri var.
59
Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı
69
Taliban'ın özel birliği olarak bilinen Bedri, havalimanında Taliban bayrağıyla devriye gezdi
79
Taliban'ın özel birlikleri bir gazeteciyle birlikte havalimanında bir pikaba binerek tur atmak istedi.
89
Fakat bunu düzgün bir şekilde yapamayınca gazeteci ve bazı savaşçılar araçtan düştü.
99
Havalimanına giderek savaşçılara hitaben bir konuşma yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, "20 yıllık mücadelemiz, adanmışlığımız ve Allah'ın da yardımıyla bugün bağımsızlığımızı kazandık ve ABD güçlerinin ayrılmasını sağladık" dedi.