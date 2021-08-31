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Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı

Afganistan'daki son ABD askerleri günün ilk saatlerinde ülkeyi terk etti. Böylece Taliban, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda da kontrolü sağladı. Ajanslar, bu tarihi anları görüntüledi. (Kaynak: BBC)

31 Ağustos 2021 14:04

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Taliban militanları havalimanında ele geçirdikleri hava araçlarıyla poz verdi

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Taliban, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda da kontrolü sağladı.

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Havalimanına giren Taliban savaşçıları geride bırakılan uçakları inceledi.

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Örgütün ele geçirdiği uçak ve helikopterlerle neler yapabileceğine dair çeşitli uzman görüşleri var.

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Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı

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Taliban'ın özel birliği olarak bilinen Bedri, havalimanında Taliban bayrağıyla devriye gezdi

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Taliban'ın özel birlikleri bir gazeteciyle birlikte havalimanında bir pikaba binerek tur atmak istedi.

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Fakat bunu düzgün bir şekilde yapamayınca gazeteci ve bazı savaşçılar araçtan düştü.

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Havalimanına giderek savaşçılara hitaben bir konuşma yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, "20 yıllık mücadelemiz, adanmışlığımız ve Allah'ın da yardımıyla bugün bağımsızlığımızı kazandık ve ABD güçlerinin ayrılmasını sağladık" dedi.

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