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Fotoğraflarla Rio Karnavalı

12 Şubat 2013 14:40

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Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen dünyanın en ünlü ve en büyük karnavalıdır. Hristiyanlık inancındaki Büyük Perhiz'den önce düzenlenmektedir. Karnavalda düzenlenen geçişlerde samba okulları ve milyonlarca insan yer almaktadır. Bu yıl da Rio de Janeiro kenti renk ve müzik patlamasına sahne oldu. Yıl boyu hazırlık yapan samba okulları Rio Karnavalı'nda yeteneklerini sergilerken, karnaval bandosunun geçidine yüzbinlerce kişi katıldı. Karnavala katılan ünlüler arasında Güney Koreli Psy ile Will Smith, Kanye West ve Megan Fox vardı.

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